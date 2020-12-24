Юрист перечислил новые запреты для курильщиков в 2021 году

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Перечислены новые запреты для курильщиков в 2021 году. Их назвал управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Эксперт заявил, что с 1 января будущего года курить будет нельзя в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Данные запреты были прописаны в постановлении правительства от 25 сентября текущего года "Об утверждении правил противопожарного режима".

Редин отметил, что исключением из вышеупомянутого правила станут специальные зоны для курильщиков. Такие места в обязательном порядке обозначат табличкой "Место для курения".

"Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: "Курение и пользование открытым огнем запрещено", – поясняет юрист в интервью агентству "Прайм".

Запрет на курение в общественных местах был введен в России в 2013 году. Курить стало нельзя в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Курение было также запрещено внутри и вблизи вокзалов, аэропортов и портов. Полный запрет был введен в государственных органах, помещениях социальных служб, на детских площадках и пляжах.

Редин добавил, что после вступления в силу данного закона число случаев пассивного курения уменьшилось приблизительно на 70%.

Ранее эксперты назвали самую вредную привычку москвичей. Специалисты заявили, что ею остается курение, хотя наблюдается небольшое снижение потребления табака.