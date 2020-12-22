Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табак

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Авторами законодательной инициативы выступили парламентарии от "Единой России" и их коллега от ЛДПР Сергей Катасонов.

Согласно документу, данная цена будет устанавливаться в определенном кабмином порядке. Предполагается, что табачную продукцию нельзя будет продать по цене, ниже установленной.

Ранее Госдума приняла закон о запрете перевозки более 200 сигарет.

Авторы законопроекта указали, что документ направлен на борьбу с нелегальным оборотом табака. Неконтролируемая торговля, считают эксперты, представляет угрозу для экономических интересов России.