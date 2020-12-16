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Общество

13:48

Госдума приняла закон о запрете перевозки более 200 сигарет

общество

Фото: ТАСС/David Jones

Госдума приняла закон, согласно которому устанавливается максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физлицами.

Согласно документу, запрещена перевозка более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл). Кроме того, запрещается в частном порядке перевозить более 250 граммов табака или ранее указанные изделия на аналогичный вес.

Авторы законопроекта указали, что документ направлен на борьбу с нелегальным оборотом табака. Неконтролируемая торговля, считают эксперты, представляет угрозу для экономических интересов России.

В конце октября 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий единую минимальную цену на табачную продукцию. Уровень минимальной стоимости будет определяться кабмином.

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