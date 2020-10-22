ГД в I чтении приняла законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий единую минимальную цену на табачную продукцию, сообщает Агентство "Москва".

Он предполагает, что самая низкая стоимость на нее будет определяться в порядке, установленном кабмином. Согласно законопроекту, ниже установленной цены реализация табачной продукции будет невозможна.

Авторами законопроекта является группа депутатов нижней палаты парламента от партии "Единая Россия". В его разработке также принял участие парламентарий от ЛДПР Сергей Катасонов.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, повышающий ставки акцизов на табачную продукцию на 20% в 2021 году. После его принятия в следующем году акциз на сигареты и папиросы составит 2 359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что при повышении акцизов средняя стоимость пачки сигарет увеличится примерно на 17%.