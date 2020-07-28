Герасименко заявил, что депутаты Госдумы стали меньше курить

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко рассказал, что депутаты стали меньше курить. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Агентство "Москва".

"Я в 1995 году избрался в первый раз в Госдуму. Когда я пришел в Думу, там курили все. Курили в кулуарах, в коридорах", – говорит парламентарий. По его словам, в настоящий момент в ГД почти никто не курит.

"Резко снизилось потребление табака, я думаю, так же и во многих ведомствах", – обращает внимание Герасименко. При этом депутат добавляет, что сейчас к курению люди относятся иначе, никто особо им не гордится.

Ранее стало известно, что сенаторы одобрили закон о приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам. 22 июля данный законопроект был принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении.