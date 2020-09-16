Кабмин планирует пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки изменения в сфере налогообложения.
"Налогообложение ряда доходных отраслей будет несколько увеличено, параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов будут модифицированы. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции", – отметил Мишустин.
Премьер добавил, что пересмотры соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран также могут принести дополнительные доходы в бюджет. Он напомнил, что такие соглашения уже подписаны с Кипром и Мальтой.
Кроме того, законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов граждан свыше 5 миллионов рублей в год также находится на рассмотрении. Мишустин напомнил, что "все средства, полученные за счет этого повышения, будут направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями".
Ранее стало известно, что в России в 2021 году могут повысить на 20% ставки акциза на сигареты. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс подготовило министерство труда и социальной защиты РФ.
Действующая версия Налогового кодекса уже предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты в 2021 году на 4%. Уточняется, что акциз оказывает первостепенное влияние на формирование стоимости сигарет. При его возможном повышении на 20% средняя цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. В целом розничные цены в такой ситуации увеличатся на 20 рублей за пачку.
Расходы бюджета из-за COVID-19 предлагают компенсировать за счет курильщиков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: