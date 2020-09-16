Кабмин планирует пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки изменения в сфере налогообложения.

"Налогообложение ряда доходных отраслей будет несколько увеличено, параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов будут модифицированы. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции", – отметил Мишустин.

Премьер добавил, что пересмотры соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран также могут принести дополнительные доходы в бюджет. Он напомнил, что такие соглашения уже подписаны с Кипром и Мальтой.

Кроме того, законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов граждан свыше 5 миллионов рублей в год также находится на рассмотрении. Мишустин напомнил, что "все средства, полученные за счет этого повышения, будут направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями".

Ранее стало известно, что в России в 2021 году могут повысить на 20% ставки акциза на сигареты. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс подготовило министерство труда и социальной защиты РФ.

Действующая версия Налогового кодекса уже предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты в 2021 году на 4%. Уточняется, что акциз оказывает первостепенное влияние на формирование стоимости сигарет. При его возможном повышении на 20% средняя цена пачки сигарет вырастет до 140 рублей. В целом розничные цены в такой ситуации увеличатся на 20 рублей за пачку.