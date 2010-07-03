Эксперты рассказали, к чему приведет повышение акциза на сигареты на 20%

В России могут повысить акцизы на сигареты в следующем году. Минфин предлагает увеличить ставки акцизов не на запланированные 4%, а сразу на 20%. Рассказываем, как это отразится на стоимости сигарет и что думают курильщики и Минздрав об этой инициативе.



Пачка на 20 рублей дороже

Действующая версия Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты на 4% в 2021 году. В Минфине же подготовили проект поправок в кодекс. В министерстве отметили, что на фоне роста бюджета в условиях пандемии повышение акцизов на 20% позволит обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства.

Согласно расчетам экспертов, в таком случае розничная цена пачки сигарет увеличится на 20 рублей и средняя стоимость пачки вырастет до 140 рублей. Документ уже одобрен комиссией по законопроектной деятельности. В ближайшее время предложение будет рассмотрено на заседании кабмина.

Курильщики недовольны

У многих российских курильщиков новость о возможном увеличении табачного акциза на 20% вызвала непонимание. "Это очень рискованное решение. Рискованное не только потому, что возможны какие-то социальные непонимания со стороны курильщиков. Почему вдруг из множества подакцизных товаров в РФ такими темпами подорожает только один товар – табачные изделия?" – задает вопрос президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.





Андрей Лоскутов президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Если 7 лет подряд уровень жизни в РФ не рос, а в этом году он резко снизился, в такой ситуации повышать налоговую нагрузку на табачные продукты на 20% – это с социальной точки зрения сильно небезопасно.

По мнению Лоскутова, курильщики являются самыми законопослушными потребителями и все предыдущие годы мирились с плавным повышением акцизов. "Права курильщиков уже ни во что не ставятся давно. Как видите, это не мешает курильщикам жить и развиваться. До сегодняшнего дня Минфин вел очень грамотную политику, нам "хвост откусывали" по маленькому кусочку, каждый год 4%. Это нормально, мы к этому привыкали", – отметил Лоскутов.





Андрей Лоскутов президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Сегодня все курильщики России дают 600 миллиардов рублей различных сборов. При этом мы впервые опередили алкогольную промышленность России. Мы, курильщики, самые законопослушные потребители в России.

Лоскутов предполагает, что при повышении табачного акциза на 20% люди не перестанут покупать сигареты, в стране просто увеличится доля контрафакта. "Наши предположения таковы, что, получив деньги за счет пятикратного повышения акцизной нагрузки на табак, государство потеряет больше, чем получит. Потому что уже сейчас уровень контрафакта и нелегальной табачной продукции составляет 15%. И, по нашим прогнозам, это как минимум удвоится. В таком случае каждая третья пачка в России пойдет мимо бюджета", – подчеркнул Лоскутов.

Бутылка воды дороже, чем пачка сигарет

В Минздраве РФ, наоборот, полагают, что резкое повышение акциза на табачную продукцию является правильным решением со стороны государства. И если посмотреть на уровень акцизов среди стран европейского региона ВОЗ, Россия от них отстает.

"Если будет подорожание пачки сигарет хотя бы на 20 рублей – это хороший шаг вперед, – считает член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака Виктор Зыков. – Но для того чтобы снижение потребления табака было гарантированным, необходимо повышать акцизы более высокими темпами. Нам как минимум надо повысить акциз в 2-3 раза, чтобы цена сигарет наиболее эффективно снизила распространенность курения".





Виктор Зыков член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака Повышение акциза и дальнейшее повышение цены – самый эффективный способ сокращения потребления табака. Мировая практика показывает, что повышение цен на табачные изделия на 10% сокращает потребление табака на 6% в странах со средним уровнем дохода.

Зыков подчеркнул, что такие меры позволят сделать табачную продукцию недоступной для подростков. "Сигареты – это не молоко и не хлеб. У нас сегодня бутылка воды в кинотеатре стоит дороже, чем пачка сигарет, то есть вполне доступна молодому поколению", – отметил эксперт.





Виктор Зыков член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака Экономический стимул очень хорошо влияет на тех людей, кто уже курит. Они либо снижают потребление табачных изделий, либо отказываются совсем. Этот факт уже зафиксирован в ходе многих исследований.

По мнению Зыкова, такие меры не являются нарушением прав курильщиков, государство, наоборот, таким способом защищает здоровье граждан. С учетом того, что табачные продукты убивают половину своих потребителей и приводят к их преждевременной смерти, условия продажи сигарет должны быть строже, а сам продукт – менее доступен. "Если люди выбирают такой стиль жизни, надо осознавать, что для этого нужны деньги, а не жаловаться потом, что им "не дают загонять себя в гроб", – подчеркнул Зыков.