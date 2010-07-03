Эксперты рассказали, к чему приведет повышение акциза на сигареты на 20%

В России могут повысить акцизы на сигареты в следующем году. Минфин предлагает увеличить ставки акцизов не на запланированные 4%, а сразу на 20%. Рассказываем, как это отразится на стоимости сигарет и что думают курильщики и Минздрав об этой инициативе.
Пачка на 20 рублей дороже
Действующая версия Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты на 4% в 2021 году. В Минфине же подготовили проект поправок в кодекс. В министерстве отметили, что на фоне роста бюджета в условиях пандемии повышение акцизов на 20% позволит обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства.
Согласно расчетам экспертов, в таком случае розничная цена пачки сигарет увеличится на 20 рублей и средняя стоимость пачки вырастет до 140 рублей. Документ уже одобрен комиссией по законопроектной деятельности. В ближайшее время предложение будет рассмотрено на заседании кабмина.
Курильщики недовольны
У многих российских курильщиков новость о возможном увеличении табачного акциза на 20% вызвала непонимание. "Это очень рискованное решение. Рискованное не только потому, что возможны какие-то социальные непонимания со стороны курильщиков. Почему вдруг из множества подакцизных товаров в РФ такими темпами подорожает только один товар – табачные изделия?" – задает вопрос президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.
По мнению Лоскутова, курильщики являются самыми законопослушными потребителями и все предыдущие годы мирились с плавным повышением акцизов. "Права курильщиков уже ни во что не ставятся давно. Как видите, это не мешает курильщикам жить и развиваться. До сегодняшнего дня Минфин вел очень грамотную политику, нам "хвост откусывали" по маленькому кусочку, каждый год 4%. Это нормально, мы к этому привыкали", – отметил Лоскутов.
Лоскутов предполагает, что при повышении табачного акциза на 20% люди не перестанут покупать сигареты, в стране просто увеличится доля контрафакта. "Наши предположения таковы, что, получив деньги за счет пятикратного повышения акцизной нагрузки на табак, государство потеряет больше, чем получит. Потому что уже сейчас уровень контрафакта и нелегальной табачной продукции составляет 15%. И, по нашим прогнозам, это как минимум удвоится. В таком случае каждая третья пачка в России пойдет мимо бюджета", – подчеркнул Лоскутов.
Бутылка воды дороже, чем пачка сигарет
В Минздраве РФ, наоборот, полагают, что резкое повышение акциза на табачную продукцию является правильным решением со стороны государства. И если посмотреть на уровень акцизов среди стран европейского региона ВОЗ, Россия от них отстает.
"Если будет подорожание пачки сигарет хотя бы на 20 рублей – это хороший шаг вперед, – считает член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака Виктор Зыков. – Но для того чтобы снижение потребления табака было гарантированным, необходимо повышать акцизы более высокими темпами. Нам как минимум надо повысить акциз в 2-3 раза, чтобы цена сигарет наиболее эффективно снизила распространенность курения".
Зыков подчеркнул, что такие меры позволят сделать табачную продукцию недоступной для подростков. "Сигареты – это не молоко и не хлеб. У нас сегодня бутылка воды в кинотеатре стоит дороже, чем пачка сигарет, то есть вполне доступна молодому поколению", – отметил эксперт.
По мнению Зыкова, такие меры не являются нарушением прав курильщиков, государство, наоборот, таким способом защищает здоровье граждан. С учетом того, что табачные продукты убивают половину своих потребителей и приводят к их преждевременной смерти, условия продажи сигарет должны быть строже, а сам продукт – менее доступен. "Если люди выбирают такой стиль жизни, надо осознавать, что для этого нужны деньги, а не жаловаться потом, что им "не дают загонять себя в гроб", – подчеркнул Зыков.