Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16 сентября, 15:15

Главная / Истории /

Эксперты рассказали, к чему приведет повышение акциза на сигареты на 20%

Сигареты не хлеб и не молоко: к чему может привести повышение акциза на сигареты на 20%
экономика общество

В России могут повысить акцизы на сигареты в следующем году. Минфин предлагает увеличить ставки акцизов не на запланированные 4%, а сразу на 20%. Рассказываем, как это отразится на стоимости сигарет и что думают курильщики и Минздрав об этой инициативе.

Фото: depositphotos/underworld1

Пачка на 20 рублей дороже

Действующая версия Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акцизов на сигареты на 4% в 2021 году. В Минфине же подготовили проект поправок в кодекс. В министерстве отметили, что на фоне роста бюджета в условиях пандемии повышение акцизов на 20% позволит обеспечить выполнение социальных обязательств со стороны государства.

Согласно расчетам экспертов, в таком случае розничная цена пачки сигарет увеличится на 20 рублей и средняя стоимость пачки вырастет до 140 рублей. Документ уже одобрен комиссией по законопроектной деятельности. В ближайшее время предложение будет рассмотрено на заседании кабмина.

Курильщики недовольны

У многих российских курильщиков новость о возможном увеличении табачного акциза на 20% вызвала непонимание. "Это очень рискованное решение. Рискованное не только потому, что возможны какие-то социальные непонимания со стороны курильщиков. Почему вдруг из множества подакцизных товаров в РФ такими темпами подорожает только один товар – табачные изделия?" – задает вопрос президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

Если 7 лет подряд уровень жизни в РФ не рос, а в этом году он резко снизился, в такой ситуации повышать налоговую нагрузку на табачные продукты на 20% – это с социальной точки зрения сильно небезопасно.
Андрей Лоскутов
президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков

По мнению Лоскутова, курильщики являются самыми законопослушными потребителями и все предыдущие годы мирились с плавным повышением акцизов. "Права курильщиков уже ни во что не ставятся давно. Как видите, это не мешает курильщикам жить и развиваться. До сегодняшнего дня Минфин вел очень грамотную политику, нам "хвост откусывали" по маленькому кусочку, каждый год 4%. Это нормально, мы к этому привыкали", – отметил Лоскутов.

Сегодня все курильщики России дают 600 миллиардов рублей различных сборов. При этом мы впервые опередили алкогольную промышленность России. Мы, курильщики, самые законопослушные потребители в России.
Андрей Лоскутов
президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков

Лоскутов предполагает, что при повышении табачного акциза на 20% люди не перестанут покупать сигареты, в стране просто увеличится доля контрафакта. "Наши предположения таковы, что, получив деньги за счет пятикратного повышения акцизной нагрузки на табак, государство потеряет больше, чем получит. Потому что уже сейчас уровень контрафакта и нелегальной табачной продукции составляет 15%. И, по нашим прогнозам, это как минимум удвоится. В таком случае каждая третья пачка в России пойдет мимо бюджета", – подчеркнул Лоскутов.

Бутылка воды дороже, чем пачка сигарет

В Минздраве РФ, наоборот, полагают, что резкое повышение акциза на табачную продукцию является правильным решением со стороны государства. И если посмотреть на уровень акцизов среди стран европейского региона ВОЗ, Россия от них отстает.

"Если будет подорожание пачки сигарет хотя бы на 20 рублей – это хороший шаг вперед, – считает член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака Виктор Зыков. – Но для того чтобы снижение потребления табака было гарантированным, необходимо повышать акцизы более высокими темпами. Нам как минимум надо повысить акциз в 2-3 раза, чтобы цена сигарет наиболее эффективно снизила распространенность курения".

Повышение акциза и дальнейшее повышение цены – самый эффективный способ сокращения потребления табака. Мировая практика показывает, что повышение цен на табачные изделия на 10% сокращает потребление табака на 6% в странах со средним уровнем дохода.
Виктор Зыков
член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака

Зыков подчеркнул, что такие меры позволят сделать табачную продукцию недоступной для подростков. "Сигареты – это не молоко и не хлеб. У нас сегодня бутылка воды в кинотеатре стоит дороже, чем пачка сигарет, то есть вполне доступна молодому поколению", – отметил эксперт.

Экономический стимул очень хорошо влияет на тех людей, кто уже курит. Они либо снижают потребление табачных изделий, либо отказываются совсем. Этот факт уже зафиксирован в ходе многих исследований.
Виктор Зыков
член координационного совета Минздрава РФ по борьбе против табака

По мнению Зыкова, такие меры не являются нарушением прав курильщиков, государство, наоборот, таким способом защищает здоровье граждан. С учетом того, что табачные продукты убивают половину своих потребителей и приводят к их преждевременной смерти, условия продажи сигарет должны быть строже, а сам продукт – менее доступен. "Если люди выбирают такой стиль жизни, надо осознавать, что для этого нужны деньги, а не жаловаться потом, что им "не дают загонять себя в гроб", – подчеркнул Зыков.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать