Психолог рассказал, как обезопасить детей от курения

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Нарколог, психотерапевт Игорь Курицын рассказал, что если родители запрещают курение детям, то это не самая эффективная методика. По словам психолога, нужно рассказывать о последствиях пагубной привычки, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Ни один родитель не сможет убедить ребенка в том, что ему не надо курить, если он курит сам. Хотя бы потому, что не сможет привести убедительных доводов против этой вредной привычки. Поэтому неудивительно, что 50% курящих детей растут в семьях, где курит один родитель или оба", – делится Курицын.

Он обратил внимание, что аргументы, связанные с взрослостью, дают ребенку разрешение, когда он станет старше. При этом наступить такой момент может уже до 10 лет, предупреждает специалист.

Кроме того, Курицын предупредил, что со временем курение и попытки ограничить от него обретают черты "запретного плода". В результате ребенок обязательно захочет его попробовать хотя бы из любопытства.

"Лучше обратите его внимание на исходящий от курильщика неприятный запах, на его желтые ногти и зубы, "прокуренный голос", надсадный кашель и так далее", – советует нарколог.

Помимо того, специалист говорит, что дети, растущие в некурящих семьях, обычно начинают курить за компанию. Мотивом для начала курения может стать страх "быть не как все".

Еще психолог дал рекомендацию на случай, если родители узнали о курении. "Объясните, что курение может замедлить рост, плохо влияет на память и другие когнитивные способности. Если речь идет уже о никотиновой зависимости, лучше обратиться за помощью к профессионалам", – заключает Курицын.

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