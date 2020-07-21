В ГД поддержали запрет на курение кальянов в коммуналках

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В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, запрещающий курение никотинсодержащей продукции в коммунальных квартирах, сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат. Данный запрет также распространяется на курение кальяна.

Кроме того, предлагается действующие нормы в отношении курения табака распространить на всю никотинсодержащую продукцию. Речь идет о никпэках, снюсе, вейпах, сигаретах и насвае. Также в этот перечень входит кальян.

В частности, предлагается ограничить продажу и рекламу данных изделий в той же мере, в которой действуют ограничения на сигареты. Кроме того, запрет на курение табака в общественных местах также может коснуться всей никотинсодержащей продукции.

Что касается продажи, то запрет на торговлю касается тех товаров, содержание никотина в которых превышает 20 мг/мл. Полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов планируют ввести в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, закон касается и вовлечения детей в процесс принятия табака. То есть по нему будут преследоваться и попытки покупки для них такой продукции, ее передача или же требования или предложения употребить продукцию с никотином любым способом.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам. Он предусматривает внесение поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".