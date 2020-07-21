Госдума приняла во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам с учетом поправок. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Законопроект предлагает изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Одно из них – введение такого нового понятия, как "электронное курительное изделие".

Использование электронных курительных изделий (к которым относят электронные сигареты, вейпы и кальяны) предлагается запретить в тех же местах, где ограничено курение табака.

Кроме того, обе формы курения уравниваются в степени административной ответственности за нарушения норм закона. В частности, предусмотрены штрафы за вовлечение несовершеннолетних в курение на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.

Максимальный штраф устанавливается за курение на детской площадке – до 3 тысяч рублей.

Как стало известно ранее, запрет на использование электронных курительных изделий вводится на территории коммунальных квартир.

