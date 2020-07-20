В Госдуме прокомментировали предложение запретить курить кальяны в коммуналках

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Член комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Косяненко заявил Москве 24 о необходимости поддержать поправки, запрещающие курение кальяна и электронных сигарет в коммунальных квартирах. По мнению депутата, сейчас соседи курильщика никак не могут оградить себя от пассивного попадания в организм никотина, что, по словам Косяненко, крайне вредно для здоровья.
"Нужно поддержать эти поправки. Потому что от получения в организм дымосодержащих веществ, неважно, каким образом они доставлены, наносится непоправимый вред здоровью", – считает депутат.
Он пояснил, что люди, проживающие в одном помещении с человеком, потребляющим никотиносодержащие вещества, никак не защищены от негативного воздействия табачного дыма.
"Ребенок, проживающий с курильщиком кальяна, никак не может себя ограничить от вдыхания этого дыма. Или муж, который принимает решение, что он будет курить дома. Куда деваться супруге? Она будет вынуждена дышать этим. То же самое и с соседями", – заявил Косяненко.
Ранее стало известно, что Госдума 21 июля во втором чтении рассмотрит поправки, которые позволят приравнять кальяны, электронные сигареты и другие никотиносодержащие устройства к табаку. Это позволит запретить их курение в общественных местах, в том числе в коммунальных квартирах.
Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Исаев, Сергей Боярский, Дмитрий Морозов, Андрей Турчак и Валерий Рязанский, сообщает"Газета.ру".
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