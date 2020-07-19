В РФ могут увеличить штрафы за продажу табачных изделий детям

Фото: depositphotos/grafvision
Поправки, которые предлагают увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, рассмотрят депутаты. Кроме того, данные меры затронут продажу табачных изделий несовершеннолетним, они поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта о внесении изменений КОАП РФ, передает РИА Новости.
Как отмечается в документе, размещенном в электронной базе данных нижней палаты парламента, поправки предлагают внести в статью 14.53 КоАП "Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями". Помимо того, предлагаются изменения 3.5 "Административный штраф".
Так, за продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тысяч рублей. Штраф должностным лицам составит от 40 до 70 тысяч рублей. При этом юридическим лицам может грозить штраф от 150 до 300 тысяч рублей.
Ожидается, что ГД рассмотрит данный законопроект 21 июля.
Ранее в СФ оценили идею штрафа в 50 тыс рублей для шумных соседей. Первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике уверен, что предельная сумма до 10 тысяч рублей считается достаточной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: