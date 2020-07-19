В РФ могут увеличить штрафы за продажу табачных изделий детям

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Поправки, которые предлагают увеличить штрафы за продажу сосательного табака (снюса), насвая, рассмотрят депутаты. Кроме того, данные меры затронут продажу табачных изделий несовершеннолетним, они поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта о внесении изменений КОАП РФ, передает РИА Новости.

Как отмечается в документе, размещенном в электронной базе данных нижней палаты парламента, поправки предлагают внести в статью 14.53 КоАП "Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями". Помимо того, предлагаются изменения 3.5 "Административный штраф".

Так, за продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тысяч рублей. Штраф должностным лицам составит от 40 до 70 тысяч рублей. При этом юридическим лицам может грозить штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

Ожидается, что ГД рассмотрит данный законопроект 21 июля.

Ранее в СФ оценили идею штрафа в 50 тыс рублей для шумных соседей. Первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике уверен, что предельная сумма до 10 тысяч рублей считается достаточной.