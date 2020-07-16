В СФ оценили идею штрафа в 50 тыс рублей для шумных соседей

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Предложение установить штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение режима тишины в домах может не найти поддержки. Идею оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает RT.
Как считает российский сенатор, режим тишины ночью надо соблюдать, а время определения такого режима относится к полномочиям местных органов власти. "Поэтому вопросы продолжительности светового дня – для каждого региона тоже свои правила (северные, южные территории)", – пояснил он.
При этом Рязанский добавил, что размер штрафов является делом относительным.
По словам сенатора, в борьбе с нарушителями крайними мерами являются штрафные санкции. "Но надо ли поднимать до 50 тысяч – не знаю, сомневаюсь, что поддержат такую инициативу", – рассказывает он.
Первый зампредседателя комитета СФ по социальной политике уверен, что предельная сумма до 10 тысяч рублей считается достаточной.
В ходе осенней сессии Госдума, как предполагается, будет рассматривать законопроект, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать режим тишины ночью. Об этом ранее рассказал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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