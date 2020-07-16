В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тыс рублей

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Нарушителей тишины в многоквартирном доме хотят штрафовать на 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект на осенней сессии рассмотрит нижняя палата парламента, рассказал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".

По его словам, проект закона дополняет Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать ряд правил, включая режим тишины ночью.

Депутат предлагает штрафовать шумных соседей на 3–10 тысяч рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тысяч рублей. Парламентарий подчеркнул, что на уровне регионов будут устанавливать свое время тишины. Все будет зависеть от местных особенностей, в том числе наступления темноты.

В Госдуме предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей и ввести высокие штрафы. Депутаты разработали соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, согласно которому в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00.

Штрафы для шумных соседей составят от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. Правда, наказывать смогут только за систематические нарушения – более двух раз в месяц.

При этом "запретным шумом" не будут считаться звуки от обычной жизнедеятельности человека, такие как крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и тому подобное.

