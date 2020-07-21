Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах и референдумах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Об этом сообщает ТАСС.

В документе указано, что три дня – это максимально возможная продолжительность многодневного голосования. При этом определять необходимость этой процедуры будут в избирательной комиссии, которая проводит выборы или референдум.

Поправка о многодневном процессе волеизъявления была внесена ко второму чтению законопроекта, согласно которому станет возможным отстранение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока полномочий.

Как сообщалось ранее, вместе с возможностью голосования в течение трех дней изменятся правила досрочного волеизъявления. Если избирком выберет такую форму, проголосовать заранее будет нельзя. Также будет невозможно воспользоваться открепительным удостоверением.

Также председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что при многодневном голосовании необходимо перенести Единый день голосования на другие даты. На данный момент он назначен на 13 сентября.

