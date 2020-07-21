Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах и референдумах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах. Об этом сообщает ТАСС.
В документе указано, что три дня – это максимально возможная продолжительность многодневного голосования. При этом определять необходимость этой процедуры будут в избирательной комиссии, которая проводит выборы или референдум.
Поправка о многодневном процессе волеизъявления была внесена ко второму чтению законопроекта, согласно которому станет возможным отстранение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока полномочий.
Как сообщалось ранее, вместе с возможностью голосования в течение трех дней изменятся правила досрочного волеизъявления. Если избирком выберет такую форму, проголосовать заранее будет нельзя. Также будет невозможно воспользоваться открепительным удостоверением.
Также председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что при многодневном голосовании необходимо перенести Единый день голосования на другие даты. На данный момент он назначен на 13 сентября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: