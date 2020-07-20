Шапошников возглавит группу для подготовки изменений по реализации поправок в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников возглавит рабочую группу, которая будет готовить изменения в законодательство в связи с поправками в Конституцию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-центр МГД.

Шапошников подчеркнул, что группа создана в соответствии со статьей 114 Регламента столичного парламента в составе председателей комиссий Думы, руководителей депутатских объединений, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от Мосгордумы, председателя думы.

"Только по предварительным оценкам экспертов, субъектам будет необходимо уточнить сотни законов. В первую очередь актуализации потребуют региональные законы, которые касаются занятости, медицинской помощи, молодежной политики и местного самоуправления", – отметил Шапошников.

Ранее в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Оно проводилось в период с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать массового скопления людей на участках. С 4 июля обновленный основной закон государства вступил в силу.

