ГД приняла закон, обязывающий росгвардейцев представляться и показывать удостоверение

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Госдума 21 июля приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который обяжет сотрудников Росгвардии представляться гражданам. Кроме того, росгвардейцы должны будут показывать удостоверение, передает РИА Новости.

Отмечается, что исключением станут случаи, когда надо будет незамедлительно пресечь правонарушение.

Из законопроекта следует, что сотрудник войск национальной гвардии будет обязан назвать свои должность, звание, фамилию, а также предъявить по требованию служебное удостоверение. В дальнейшем росгвардеец должен уточнить причину и цель обращения к человеку.

Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с Василием Пискаревым. Парламентарии уточнили, что в настоящий момент в законодательстве закреплена обязанность полицейских представляться и предъявлять служебное удостоверение. При этом на Росгвардию подобный порядок не распространялся.

"Понятно, что далеко не во всех случаях чисто физически возможно предъявить удостоверение или представиться, например при подавлении беспорядков в местах лишения свободы, при проведении специальных операций", – обращает внимание глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее власти выступили против снижения возраста получения охотничьего билета. Кабмин отверг положения об увеличении общего количества разрешенного к приобретению огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц.