Власти выступили против снижения возраста получения охотничьего билета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сочла нецелесообразным снижение возраста получения охотничьего билета до 16 лет, передает РИА Новости.
Как говорится в отзыве кабмина на законопроект, достижение указанного возраста не означает, что гражданин способен принимать осознанные решения и нести за них ответственность.
Кроме того, кабмин отверг положения об увеличении общего количества разрешенного к приобретению огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц.
Также не было поддержано положение о наделении войск Росгвардии полномочиями по участию в аккредитации органов сертификации гражданского и служебного оружия.
Помимо этого, в правительстве предложили уточнить условия передачи оружия и основания для отказа в выдаче разрешения на ношение и использование оружия иностранным гражданам.
Ранее стало известно, что в РФ планируют создать электронную систему контроля за оружием. В рамках этого проекта бумажные лицензии переведут в цифровой вид.
"Московский патруль": в РФ планируют создать электронную систему контроля за оружием
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