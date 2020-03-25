В обществе охотников рассказали, как подготовиться к весеннему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников в беседе с Москвой 24 рассказал, как подготовиться к весеннему сезону. Эксперт советует выбирать место охоты заранее.

Татарников советует для начала выбрать охотхозяйство. Уже 1 апреля можно посетить несколько на ваш выбор, их полный список можно изучить на сайте Московского общества охотников и рыболовов.

"Хозяйств всего около 30. Тут надо выбирать именно на этот сезон, не везде есть утиная охота. Нужны те, где есть водоемы: болота, озера", – считает эксперт.

На месте Татарников рекомендует пообщаться с сотрудниками выбранного охотхозяйства, чтобы прояснить все нюансы, узнать, есть ли дичь. Крайне важно определиться с выбором локации для охоты. Как пояснил спикер, стрелять дичь можно только из укрытия, поэтому вам понадобится определенное время для его обустройства.

Он заявил, что на территории Москвы и Московской области весной запрещено использование нарезного оружия, поэтому стоит выбрать гладкоствольное ружье. Татарников также отметил необходимость подсадной утки при охоте на них. Он советует взять в аренду птицу в охотхозяйстве, а не покупать свою. Он пояснил, что прокат стоит 500 рублей, а в магазине собственная утка обойдется вам в 2 000 рублей.

Татарников напомнил, что по закону у каждого охотника в угодьях должны быть с собой лицензия на охоту, путевка и охотничий билет.

Ранее сообщалось, что сроки весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь в Московской области уже определены. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Сезон начнется 11 апреля.

