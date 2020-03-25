Весенний сезон охоты начнется в Московской области 11 апреля

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Определены сроки весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь в Московской области. По информации на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, сезон начнется 11 апреля.

"Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь в соответствии с правилами охоты и параметрами ее осуществления в охотничьих угодьях Московской области откроется в регионе со второй субботы апреля", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что ранний прилет птиц и ситуация вокруг коронавирусной инфекции не сказались на начале сезона.

Охота разрешается только при наличии у охотника действующего охотничьего билета единого федерального образца. Так, охота продлится 10 дней, закрытие сезона планируется 20 апреля.

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