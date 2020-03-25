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Общество

10:54

В России стали чаще приобретать лицензии на покупку огнестрельного оружия

общество

Россияне начали массово скупать оружейные патроны

Количество выданных лицензий на приобретение гражданского огнестрельного оружия в России за 2019 год выросло по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Федеральной службы войск национальной гвардии.

За минувший год россияне приобрели 442 тысячи лицензий при том, что за 2018 год таковых было выдано 399 тысяч. Одновременно с этим выросло и число случаев последующей регистрации оружия – с 420 тысяч единиц до 480 тысяч.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее популярным для регистрации стало охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-155.

Накануне, 24 марта, сообщалось, что в России за минувшие две недели вырос объем продаж комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы. Эксперты указывают на 130-процентный рост. Кроме того, россияне стали чаще покупать бейсбольные биты.

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