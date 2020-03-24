Интерес к покупке патронов и бейсбольных бит резко вырос у россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за две недели объем продаж комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130%. Кроме того, зафиксирован интерес россиян к бейсбольным битам, показавший на 29% больше, чем в 2019, передает РБК.
По информации "Платформы ОФД", востребованными патроны и биты стали с 9 по 22 марта. Анализировались показатели за аналогичный период прошлого года.
Оказалось, что потребители стали выбирать более дешевые модели бит, средний чек снизился на 11% – до 405 рублей. Однако расходы на патроны увеличились, так как текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тысячи рублей (на 53% больше, чем в 2019).
Точно неизвестно, по какой причине возрос спрос к патронам. Не исключается, что дело в сезонности.
"В данном случае фитнес-центры все закрыты, и, может быть, народ хочет чем-то заниматься. Любители стрельбы переключились на основной вид, пока и его не запретили", – сказал председатель Федерации практической стрельбы города Москвы Алексей Рогозин.
Недавно в Москве сократился список мест, доступных для посещения. В управлении Роспотребнадзора обязали закрыть фитнес-клубы, бассейны, аквапарки. Ограничения введены в целях профилактики коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек.
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