Как изменятся правила любительской рыбалки с 2020 года

С начала 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. В частности, законодательно установят максимальный суточный улов, а также введут полный запрет на вылов рыбы сетями, за исключением жителей северных, сибирских и дальневосточных регионов. Рассказываем о том, какие еще изменения ждут рыбаков-любителей.

Новые правила?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 января 2020 года вступают в силу новые правила любительской рыбной ловли. При этом, по словам начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталия Молокова, все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов. Новый закон просто обобщит данные правила.

Закон о любительском рыболовстве Закон обсуждался в Госдуме с 2013 года и был принят только в декабре 2018 года. О необходимости снять ограничения на любительскую рыбалку еще в 2011 году говорил Владимир Путин, занимавший на тот момент пост премьер-министра. Об этом он высказался после принятия федерального закона "О рыболовстве", согласно которому 6,5 тысячи рыбопромысловых участков становились платными. По экспертным оценкам, сейчас в стране любительской рыбалкой увлекаются около 25-30 миллионов человек.

Закон обсуждался в Госдуме с 2013 года и был принят только в декабре 2018 года. О необходимости снять ограничения на любительскую рыбалку еще в 2011 году говорил Владимир Путин, занимавший на тот момент пост премьер-министра. Об этом он высказался после принятия федерального закона "О рыболовстве", согласно которому 6,5 тысячи рыбопромысловых участков становились платными. По экспертным оценкам, сейчас в стране любительской рыбалкой увлекаются около 25-30 миллионов человек.

Уже сейчас запрещена любительская ловля жаберными сетями, но согласно новым правилам будет разрешено использовать сети рыбакам в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети должны учитываться и проходить обязательную маркировку. Также запрет касается электроудочек, поскольку они убивают практически все живое до дна водоема, и различных видов взрывчатки.

Кроме того, согласно закону устанавливаются ограничения для подводной охоты. В частности, подводным охотникам запрещено плавать возле пляжей, использовать акваланги, охотиться вне воды и использовать эхолоты (приборы для обнаружения рыбы под водой).

Также новыми правилами любительской ловли рыбы будет установлена суточная норма вылова, причем для каждого региона она будет своя. Например, в Москве и области за сутки можно выловить 3 судака, 5 щук, 30 раков и до 50 мальков. При этом вес улова не должен превышать 5 килограммов в день. Если рыбак поймает больше, он должен отпустить излишек в водоем.

Главным нововведением, по словам Молокова, станет закрепленное правило о свободной и бесплатной рыбалке. Оно не будет относиться только к тем водоемам, где рыбу выращивают специально, – там за рыбалку могут взимать деньги.

Нужны ли ограничения?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт рыбной отрасли Станислав Стандрик пояснил Москве 24, что давно требовалось навести порядок в любительском рыболовстве.

"Если посчитать общее число рыбаков-любителей и умножить на 2-3 килограмма рыбы, которые они ежедневно ловят, то получаются цифры довольно большие. Малые народности, конечно, должны иметь право на традиционные способы лова, но тоже в разумном количестве, потому что в какой-то момент это превращается в профанацию", – пояснил он.

По его словам, норма в пять килограммов рыбы в день вполне обоснованна.





Станислав Стандрик эксперт рыбной отрасли Я много лет ловлю рыбу, могу поймать 30 килограммов, а кто-то может поймать два килограмма, поэтому пять килограммов – это среднее значение, которое, по моему мнению, даже избыточно.

"Есть правила поведения на улице или в метро, такие же правила поведения должны быть на водоеме. Ограничения в итоге повлияют на то, что может достаться или не достаться нашим детям. Бесконтрольный вылов приводит к тому, что водоемы становятся пустыми и их приходится "зарыблять", а на восстановление популяции могут уйти годы", – отметил Стандрик.

Он добавил, что во многих странах Европы есть также требования для рыбаков, которые устанавливают минимальные и максимальные размеры рыбы, которую можно вылавливать, кроме того, за рыбалку взимаются деньги.

При этом существуют виды рыб, которые в принципе нельзя ловить, однако запрет распространен в большинство своем на осетровые и лососевые виды, которые водятся только в северных и в арктических широтах, заключил Стандрик.

В свою очередь, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев подчеркнул, что для контроля рыбаков потребуется множество рыбинспекторов, которых сейчас не хватает, по его словам.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"В России находится более двух миллионов рек и такое же количество озер, поэтому понятно, что на все водные объекты рыбинспекторов не хватает и что они не в состоянии будут все это проверять. Также не представляю себе, как будут контролировать продажу рыбы, особенно в приморских регионах, где рыбаки-любители всегда продавали и продают улов", – пояснил эксперт.

Кроме того, по его мнению, невозможно будет исполнять норму по возвращению излишков выловленной рыбы обратно в водоем.





Александр Савельев руководитель информационного агентства по рыболовству Например, вы рыбачите целый день, поймали много мелочи, и в конце дня вам попадается щука на два килограмма или судак. По правилам вам нужно отпускать излишек, но та мелкая рыба уже полудохлая. Смысл отпускать?

Собеседник Москвы 24 добавил, что на этапе обсуждения законопроекта предлагалось выдавать фиш-карты, которые контролировали бы рыбную ловлю в стране. По его словам, до итоговой версии закона они не дошли.

"В фиш-картах должна была быть информация о самом рыбаке, сведения о том, знает ли он правила рыболовства, правила безопасности на воде. С помощью фиш-карт государство бы понимало, сколько рыболовов-любителей в России, как они рассредоточены по регионам и по сезонам. А эта информация была бы полезна для "зарыбления" водоемов и прочих мероприятий", – подчеркнул эксперт.