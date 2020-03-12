Москвичей призвали не убивать проснувшихся гадюк

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В пресс-службе национального парка "Лосиный остров" призвали не проявлять агрессию по отношению к проснувшимся гадюкам.

Сообщается, что в столичном регионе вследствие раннего наступления весны стали просыпаться гадюки. В пресс-службе напомнили, что они занесены в Красную книгу Московской области и относится к редким животным.

"Мы призываем граждан не относиться к змеям жестоко и не убивать их. При встрече со змеями самое оптимальное – тихонько отойти, не создавая у животного чувства опасности", – отметили в пресс-службе.

В парке отметили, что расправа над гадюкой повлечет за собой штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Ранее скопление этих пресмыкающихся обнаружили возле реки Натынки в городском округе Воскресенск в Подмосковье.

Гадюка также входит в список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. Реестр был составлен министерством природы РФ в апреле 2019 года.