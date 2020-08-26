С 1 октября РФ может начать эксперимент по маркировке табака для электронных сигарет

С 1 октября правительство РФ может начать эксперимент по маркировке табачных изделий для электронных сигарет, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак, сообщает ТАСС.
"Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента с 1 октября 2020 года по 31 августа 2021 года", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.
Уточняется, что участие в эксперименте добровольное.
Ранее Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие российского законодательства на вейпы, кальяны и снюсы. Согласно документу, за курение вейпов в неположенных местах грозит административный штраф.
Наказание предполагается также за вовлечение детей в курение кальянов и других табакосодержащих устройств. Демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий запретят на телевидении без соответствующей маркировки.
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