С 1 октября РФ может начать эксперимент по маркировке табака для электронных сигарет

С 1 октября правительство РФ может начать эксперимент по маркировке табачных изделий для электронных сигарет, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак, сообщает ТАСС.

"Проект постановления устанавливает правовые основы проведения эксперимента с 1 октября 2020 года по 31 августа 2021 года", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Уточняется, что участие в эксперименте добровольное.

Ранее Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие российского законодательства на вейпы, кальяны и снюсы. Согласно документу, за курение вейпов в неположенных местах грозит административный штраф.

Наказание предполагается также за вовлечение детей в курение кальянов и других табакосодержащих устройств. Демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий запретят на телевидении без соответствующей маркировки.