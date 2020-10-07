СФ одобрил повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%

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Совет Федерации одобрил закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты – 60 рублей за штуку. Закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год.

Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельства о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз не будет включен в стоимость.

Также в законе есть нормы, которые касаются введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы и уточняют порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.

В начале года эксперты спрогнозировали рост цен на табачные изделия и электронные трубки. Сообщалось, что стоимость табачной продукции может увеличиться на 25%. Возможный рост цен практически на четверть объясняется дополнительными затратами производителей на маркировку сигарет и повышением акцизов. На сегодняшний день стоимость пачки сигарет оценивается в 115 рублей, 64 рубля из которых составляют налоги.

Ранее директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что в России увеличат минимальные цены на крепкий алкоголь из-за инфляции, удорожания сырья и повышения акцизов на спиртное.

Повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь предложили в министерстве финансов с 1 января 2021 года. Так, МРЦ на водку может вырасти на 3,5 процента и составит 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра в отличие от 230 существующих. На коньяк МЦР увеличат на 3 процента, до 446 рублей (с 433). Повысить цену на 3,5 процента предлагают и на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, – до 59 рублей за литр.