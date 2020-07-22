Эксперт рассказал, почему в России дорожает крепкий алкоголь

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Минимальные цены на крепкий алкоголь увеличат из-за инфляции, удорожания сырья и повышения акцизов на спиртное. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь предложили в министерстве финансов с 1 января 2021 года. Так, МРЦ на водку может вырасти на 3,5 процента и составит 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра в отличие от 230 существующих.

На коньяк МЦР увеличат на 3 процента, до 446 рублей (с 433). Повысить цену на 3,5 процента предлагают и на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, – до 59 рублей за литр.

"МРЦ – это цена, по которой практически нет продукции в магазинах, и ее повышение не имеет никакого отношения к минимальной цене. Цена на водку, на коньяк в рознице повышается, но не в связи с тем, вводит или нет новую цену государство, а потому, что идут инфляционные процессы, растет стоимость сырья, а теперь еще и растет и ставка акциза на крепкий алкоголь", – приводит РИА Новости слова Дробиза.

По его словам, в настоящее время МЦР занижена, так как не учитываются издержки от производства.

"На сегодняшний день минимальная цена на бутылку водки занижена на 8-10 процентов, бутылки коньяка – примерно на 20. Такая цена невыгодна производителю и рознице, но вовсе не потому что они пытаются "заработать на народе": просто государство определяет такую низкую цену", – подчеркнул специалист.

Дробиз также добавил, что ставка акциза на крепкий алкоголь с 2020 года будет расти примерно на 4-5 процентов в год. В связи с этим повышение МРЦ будет даже не на уровне инфляции и роста акциза, а только на величину роста ставки акциза.

Ранее стали известны регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом за 2019 год. Лидером списка стала Чукотка. Там выявлено 275,9 нового случая на 100 тысяч населения.