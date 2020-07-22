Названы регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом

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Специалисты выявили топ регионов России, где зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости. Об этом сообщает RT.

Данные предоставлены Минздравом России за 2019 год. Отмечается, что уровень заболеваемости алкоголизмом по стране за последние 15 лет снизился в три раза. В 2005 году зафиксирован уровень в 147,4 случая на 100 тысяч человек, в то время как в 2019 году – 48,3.

Лидером списка прошлого года стала Чукотка. Там выявлено 275,9 новых случая на 100 тысяч населения.

Второе и третье место у Ненецкого АО и Пензенской области с показателями 141,5 и 123,5 случая соответственно. Сахалинская и Магаданская области закрывают первую пятерку. Количество случаев заболеваемости – 116,6 и 116,1 соответственно.

Минздрав зафиксировал высокий уровень количества пострадавших от алкоголя и в Якутии (112,5 случая на 100 тысяч населения), Коми (105), Забайкальском (94,7) и Хабаровском (93,8) краях, а также в Орловской области (93,3).

А вот самые низкие показатели оказались в Ингушетии – 0,4 случая, а также Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7). Карачаево-Черкесия также заняла место в десятке с низким уровнем заболеваемости алкоголизмом с уровнем 15,5 случая на 100 тысяч человек.

В столице уровень относительно невысокий – 25,1 случая. Также средние показатели зафиксированы в Ставропольском крае (19,7), Астраханской области (20,3) и Омской области (27,1).

За предыдущий год в России на учет с подобными заболеваниями встали на учет 70,9 тысячи человек, что на 5 тысяч меньше, чем в 2018 году.

Уровень употребления алкоголя в разных регионах страны может быть связан с их особенностями: климатом и религией, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

"Понятно, что в южных республиках, особенно тех, где исповедуют ислам – религию, которая предполагает контроль за употреблением психоактивных веществ, – в конечном итоге и демонстрируют соответствующие цифры", – отметил Зыков.

Ранее ученые выяснили, что существуют генетические связи между проблемным употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога, а также поведением и способностью к обучению. Специалисты уверены, что найденные ими факторы риска передаются по наследству не только на уровне мозга, но и в консервативных регуляторных областях генома, отвечающих за определенные биологические функции.