Онколог рассказал, у каких людей выше риск заболеть раком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У людей с ожирением, вирусом папилломы человека и курильщиков заметно увеличивается риск заболеть раком, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

"Высокая вероятность развития рака также у женщин и мужчин с ВПЧ. Влияет также курение и ожирение", – сказал Каприн РИА Новости.

По словам врача, в зоне риска также находятся граждане старше 65 лет. При этом у мужчин онкозаболевания встречаются чаще, чем у женщин.

Ранее онколог столичного департамента здравоохранения Игорь Хатьков рассказал, что следует обратиться к специалисту при резком снижении веса, уплотнениях и изменении давно существовавших родимых пятен.