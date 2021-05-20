Собянин рассказал об основных результатах работы онкослужбы Москвы

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В столице разработана система персонализированной онкологической помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия первого Московского международного онкологического форума.

По словам главы города, специалисты создали систему онкологических помощников, которые сопровождают каждого пациента – от первого диагноза до реабилитации.

"Человек чувствует, что он не брошен, что он всегда может позвонить своему помощнику, задать вопросы, помощник ему может помочь записаться к врачу, последить за своевременностью диагностики и назначения, и это очень важно", – уточнил Собянин.

Он также добавил, что в настоящее время весь мир живет в условиях пандемии коронавируса, жестких ограничений и мобилизации всех сил и ресурсов здравоохранения. Поэтому столичное здравоохранение совместно с министерством здравоохранения РФ, федеральными клиниками разработало систему оказания помощи больным коронавирусной инфекцией которая стала отдельной отраслью в уже действующей структуре охраны здоровья.

Градоначальник отметил, что онкологические службы были в зоне риска, несмотря на то, что почти не занимались пациентами с COVID-19.

"И вот в этих условиях санитарных ограничений, эпидемиологических требований, врачебных, работа онкологов, конечно, была еще более сложной", – заключил градоначальник.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в ближайший месяц в Москве начнут диагностировать людей с наследственными рисками возникновения онкологических заболеваний.

По ее словам, группы пациентов с таким риском уже сформированы.

