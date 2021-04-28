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Общество

21:53

Онколог рассказал о причинах выявления рака на последней стадии

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, почему чаще всего рак выявляют на последней стадии, сообщает "Пятый канал".

"Проблема "запущенных" пациентов в том, что они умышленно игнорируют болезненные симптомы долгие годы. Человек предпочитает проглотить таблетку, чем признать, что с ним что-то не так", – пояснил эксперт.

Онколог призвал граждан обращать внимание на свое состояние и вовремя проходить диспансеризацию. По его словам, если заметить симптомы на ранней стадии, то есть шанс спастись.

"Конечно, есть и агрессивные виды опухолей. Но и их реально диагностировать и лечить в незапущенном состоянии", – добавил Мяснянкин.

Ранее специалист рассказал, что вирус папилломы человека вызывает 70% всех случаев онкологических заболеваний, однако от него можно защититься.

"Доктор 24": онкомаркеры

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