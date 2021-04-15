Найден белок, предотвращающий рак

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Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета в сотрудничестве с коллегами из Италии и Дании нашли фермент, который влияет на клеточный цикл в организме. Эксперты считают, что он непосредственно связан с развитием онкологии, сообщается в журнале Nature.

Группа исследователей объяснила, что речь идет о ферменте AMBRA1, способном расщеплять циклины D-типа. Это, в свою очередь, белки, которые регулируют клеточный цикл. Чаще всего именно они являются терапевтическими мишенями при лечении онкологии.

В ходе экспериментов было выявлено, что отключение названного фермента провоцирует бесконтрольный рост клеток, в том числе раковых. Ученые отметили, что пациенты с пониженной экспрессией AMBRA1 ниже нормы реже выживают при заболевании диффузной большой B-клеточной лимфомой.

"Наше исследование проясняет основные особенности человеческих клеток, дает представление о биологии рака и открывает новые возможности для исследования потенциальных методов лечения", – заявил руководитель исследования, доктор медицины Микеле Пагано (Michele Pagano), заведующий кафедрой биохимии и молекулярной фармакологии Нью-Йоркского университета и сотрудник Медицинского института Говарда Хьюза.

Ранее британские нейробиологи выявили в мозге человека скопления клеток, которые определяют места возникновения новообразований. Специалисты допустили, что открытие позволит выявлять области мозга с высоким риском злокачественных опухолей.

