Ученые нашли клетки мозга, указывающие на признаки рака

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Британские нейробиологи выявили в мозге человека скопления клеток, которые определяют места возникновения злокачественных новообразований. Об этом сообщается в статье, размещенной в журнале Neuro-Oncology Advances.

В исследовании приняли участие эксперты Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа в сотрудничестве с британским фондом NHS Foundation Trust. Их целью было найти клеточные маркеры, указывающие на прогноз развития опухолей.

Первый автор статьи, доктор Аластер Кирби, рассказал, что эксперименты проводились на фрагментах живой ткани человеческого мозга 20 пациентов, которым хирургически удаляли опухоль мозга. Он отметил, что подобный подход позволяет отследить реакцию органа на лечение.

В ходе исследования ученые выявили в мозгу "горячие точки" – скопления опухолевых клеток вокруг кровеносных сосудов. Предполагается, что именно это является фактором злокачественного прогрессирования образований.

Как отметил руководитель исследования доктор Джеральд Финнерти, открытие потенциально позволит выявлять области мозга с высоким риском злокачественности.

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