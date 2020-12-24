Ученые обнаружили неожиданное лекарство от рака мозга

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Препарат от диареи может убивать клетки глиобластомы, которая является одной из форм опухоли головного мозга. К такому выводу пришли специалисты Университета Гете в Франкфурте, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению ученых, лекарство способно вызвать стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме, отвечающем за синтез белка. Специалисты утверждают, что вызванный стресс вынуждает злокачественные клетки самоуничтожаться.

В материале говорится, что препарат повышает активность фактора транскрипции ATF4, вызывающего аутофагию. Блокировка ATF4 приводит к меньшей гибели раковых клеток, отмечают исследователи.

Ученые подчеркивают, что для здоровых тканей прием этого лекарства является безопасным.

Ранее стало известно, что Национальная служба здравоохранения Великобритании проведет испытания "Кровяного анализа Галлери", который способен выявить ранние признаки 50 видов рака. Согласно данным предварительных исследований, тест может обнаружить даже наиболее трудно диагностируемые виды онкологии, включая рак мозга, яичников и шеи.