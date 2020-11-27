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16:58

Ученые нашли способ выявить 50 типов рака на ранней стадии

медицина наука за рубежом

Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova

Национальная служба здравоохранения Великобритании проведет испытания "Кровяного анализа Галлери", который способен выявить ранние признаки 50 видов рака, сообщает Sky News.

Согласно данным предварительных исследований, тест может обнаружить даже наиболее трудно диагностируемые виды онкологии, включая рак мозга, яичников и шеи. Для проверки эффективности он будет испытан на 165 тысячах пациентов, исследования планируется завершить к 2023 году.

Если испытания "Кровяного анализа Галлери" покажут положительный результат, его начнут широко применять для диагностики онкологии на ранних стадиях. По оценкам специалистов, внедрение такого теста позволит повысить выживаемость пациентов в пять-десять раз.

Ранее врачи "Медицинского города" в Тюмени смогли вылечить пациентку с четвертой стадией рака шейки матки. Отмечалось, что женщина узнала о диагнозе во время беременности.

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