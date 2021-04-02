Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав РФ утвердил новый порядок оказания помощи при онкологических заболеваниях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Нововведения предусматривают совершенствование работы онкологической службы и приводят процесс оказания помощи к самым современным стандартам. Кроме того, новые стандарты обеспечивают преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах.
"Этот порядок регулирует этапы оказания медицинской помощи, организацию деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций", – рассказали в ведомстве.
Одним из важнейших моментов в Минздраве назвали требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений.
Также там заявили о необходимости определения перечня заболеваний, при которых обязательно проведение консультаций.
"Медицинская помощь должна стать более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы маршрутизации с момента подозрения на злокачественное новообразование до получения специализированной медицинской помощи", – пояснил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Он отметил, что новый порядок оказания помощи позволяет пациенту максимально быстро получить необходимую помощь независимо от его места проживания.
Каприн также добавил, что были учтены пожелания пациентов в отношении выбора и получения помощи в учреждениях федерального уровня, куда пациент сможет обратиться самостоятельно или по решению онкологического консилиума.
Ранее Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин" на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Препарат был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Для создания "КОВИД-глобулина" потребовалось 2,5 тонны биоматериала.
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