Часть ограничений из-за пандемии останется в ближайшие год-два – Минздрав

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Некоторые ограничения, которые ввели из-за пандемии, в том числе для путешествующих, сохранятся в течение одного года-двух лет. Об этом заявил главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", – уточнил специалист радиостанции "Вести FM".

Инфекционист Минздрава РФ также порекомендовал прививаться российскими вакцинами, не выбирая их.

"Абсолютно в этом смысла нет, сегодня вакцины две – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" – разрешены для всех возрастов, начиная с 18 лет, без ограничений", – сказал он. По словам Чуланова, сейчас главным является пройти вакцинацию.

Ранее эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса введены в регионах. Двухнедельный карантин придется соблюдать приехавшим из-за границы в Севастополь и Пермский край.