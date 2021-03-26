Почти каждый второй из сделавших прививку в Москве старше 60 лет – Ракова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что почти каждый второй москвич, прошедший вакцинацию от коронавируса, старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Доля граждан старше 60 лет, сделавших прививку, составила 42 процента от общего числа вакцинированных жителей столицы. Однако, по словам Раковой, на этом не стоит останавливаться.

"Это правильная тенденция, но для персональной защиты каждого пожилого человека и формирования коллективного иммунитета этого явно недостаточно", – сказала заммэра.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может появиться к июлю – августу 2021 года. Она отметила, что при ускоренном процессе вакцинации сроки могут стать еще короче.

До этого инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 в России. Специалист напомнил, что в начале марта ВОЗ отмечала подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Риски увеличения числа случаев заражения коронавирусом существуют и в России, уверен врач.