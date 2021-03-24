Матвиенко рассказала, когда в России снимут большую часть ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России большая часть ограничений, введенных из-за коронавируса, будет снята к осени, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, именно к этому времени в случае массовой вакцинации в стране сформируется коллективный иммунитет к инфекции, что позволит всем вернуться к нормальной жизни.
"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни. Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", – отметила спикер.
При этом ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын допустил, что третья волна распространения коронавируса в России может наступить на рубеже апреля и мая.
Он уточнил, что осуществить вакцинацию 70% населения, необходимую для создания коллективного иммунитета, можно будет к июню – июлю при отсутствии негативных факторов.
Инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в свою очередь, также допустила небольшое увеличение числа случаев заражения COVID-19 весной. Его может вызвать изменение погоды, которое создаст комфортные условия для распространения коронавирусов.
В настоящее время РФ находится на стадии снижения заболеваемости коронавирусом. В стране нет оснований для закрытия, однако в апреле Россию может ждать небольшой подъем заболеваемости.
Эксперт назвал сроки формирования иммунитета к COVID-19 после вакцинации
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