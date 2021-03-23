Голикова заявила, что в РФ сейчас нет оснований для закрытия из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна находится на стадии снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом она рассказала в ходе интервью для Youtube-канала "Антонимы".

Голикова отметила, что в России на данный момент нет оснований для закрытия, однако в апреле страну может ждать небольшой подъем заболеваемости.

"Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса", – сказала вице-премьер, отметив, что третья волна коронавируса накроет РФ с меньшей вероятностью, чем страны Европы.

Ранее Голикова рассказала, когда может быть отменен масочный режим. По ее словам, россияне смогут полностью отказаться от масок только после достижения коллективного иммунитета, для которого сейчас необходимо пройти вакцинацию.

При этом прививки от коронавируса могут стать регулярными, поскольку COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус. Она также добавила, что ни мир, ни Россия пока не накопили достаточного опыта для понимания того, сколько держится иммунная защита.