Голикова рассказала, когда может быть отменен масочный режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к COVID-19, заявила в интервью телеканалу RT вице-премьер России Татьяна Голикова.

"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", – сказала вице-премьер.

Она отметила, что в стране в настоящее время наблюдается период стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

"В декабре, в конце, мы осторожно к этому относились, боясь новогодних праздников, поскольку люди будут перемещаться даже внутри страны, будут уезжать за рубеж в те государства, с которыми открыто сообщение. Но этого не произошло, у нас идет пока устойчивое снижение заболевания", – сказала она.

Вице-премьер РФ добавила, что 28 марта в гражданский оборот начнутся первые поставки вакцины "КовиВак", которую создали в научном Центре имени М. П. Чумакова РАН.

Ранее сообщалось, что иммунитет после прививки от COVID-19 может не появиться у 10% вакцинированных. Это касается практически всех вакцин. При этом, если у человека выработались антитела к COVID-19, ему необходимо продолжать носить маску, поскольку он может оставаться носителем инфекции даже при наличии иммунитета.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладает иммунитетом к COVID-19. На конец февраля число людей с иммунитетом составило приблизительно 8–9 миллионов. По словам специалистов, для замедления скорости распространения коронавируса необходимо формирование иммунитета у 60–70% жителей России.

