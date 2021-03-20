Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 в России

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В России возможен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое мнение выразил инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.

Специалист напомнил, что в начале марта ВОЗ отмечала подъем заболеваемости COVID-19 в Европе. Риски увеличения числа случаев заражения коронавирусом существуют и в России, уверен врач. Они связаны с нарушениями гражданами мер предосторожности.

В частности, многие россияне отказываются от средств индивидуальной защиты и не осознают опасность заражения.

"Те же самые маски 50% людей перестали использовать. Это предпосылки к тому, что может начаться рост заболеваемости", – пояснил Тимаков.

Он предположил, что подъем заболеваемости возможен в РФ в середине апреля. При этом число заболевших не будет таким большим, как в Европе.

"Учитывая противоэпидемические мероприятия, которые есть у нас в стране, рост заболеваемости более пологий, и выраженного пика не будет", – выразил мнение Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что система здравоохранения РФ готова к возможному увеличению числа случаев заражения коронавирусом. В России разработаны протоколы лечения, подготовлены койко-места, есть оборудование и человеческие ресурсы. Кроме того, в стране постепенно появляется коллективный иммунитет к инфекции.

"Индекс передачи должен быть не такой большой, вряд ли будет больше 1,5", – резюмировал Тимаков.

Ранее возможность роста заболеваемости COVID-19 в России оценили в Роспотребнадзоре. Инфекционист Наталья Пшеничная допустила небольшое увеличение числа случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 9 699 новых случаев коронавируса. В 13% случаев отсутствовали клинические проявления болезни.