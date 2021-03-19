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Общество

11:15

В России выявили 9 699 новых случаев коронавируса

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 9 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Как сообщает Оперштаб, в 1 264 случаях заболевание проходит без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 1 809 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 921, в Московской области – 605, в Нижегородской области – 348, в Ростовской области – 242.

Всего в России зарегистрировано 4 437 938 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста больных коронавирусом отмечаются в Республике Тыва – 0,03%.

За последние сутки от коронавируса в России умерли 443 пациента, за весь период пандемии – 94 267 человек.

Выздоровели за последние 24 часа 12 337 пациентов, всего от COVID-19 в России вылечились 4 049 373 человека.

В Роспотребнадзоре ранее оценили возможность роста заболеваемости COVID-19. Врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила, что можно будет наблюдать частичный прирост больных в весенний период – из-за потепления вирус получит более комфортные условия для размножения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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