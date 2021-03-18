В Роспотребнадзоре предложили смягчить требования к тестированию на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роспотребнадзоре предлагают при обеспечении минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус учитывать не только ПЦР-тесты, но и все определяющие возбудитель COVID-19. Данный проект размещен на сайте проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что уровень охвата должен составлять не менее 200 исследований на 100 тысяч населения.

"Обеспечить уровень охвата любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ", – говорится в проекте.

Ранее стало известно, что в РФ разрабатывают проект сертификата вакцинации от COVID-19 для лиц, привитых российскими препаратами. Планируется, что документ будет составляться на русском и английском языках.