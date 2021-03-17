В России разрабатывают проект сертификата вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В РФ разрабатывают проект сертификата вакцинации от COVID-19 для лиц, привитых российскими препаратами. Планируется, что документ будет составляться на русском и английском языках, заявили в МИД РФ.
"МИД России принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов", – сообщил представитель ведомства, его слова приводит РИА Новости.
Он пояснил, что в разработке проекта головным ведомством является министерство здравоохранения.
"Ведется разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами. Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата", – отметили в министерстве.
Кроме того, российские эксперты участвуют в работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса.
"МИД России, в свою очередь, оказывает поддержку этой работе", – уточнил представитель.
Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российские власти не планируют вводить обязательное требование сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса для получения визы. В настоящее время иностранцам для въезда в Россию требуется предъявить только отрицательный ПЦР-тест.
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