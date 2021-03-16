В Турции рассказали, когда начнут пускать туристов без теста на коронавирус

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Свободный въезд туристов в Турцию станет возможен, когда будет наблюдаться устойчивое снижение числа случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава страны Мехмет Нури Эрсой, сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что власти Турции планируют вести наблюдение до 15 апреля, приоритет будет дан путешественникам из тех стран, где количество вакцинированных больше.

"Если мы увидим снижение числа случаев, то применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев", – заявил Эрсой.

Ранее сообщалось, что с 15 марта иностранным туристам, которые будут приезжать в Турцию, после заполнения электронной анкеты выдадут цифровой код. Авиапассажирам потребуется заполнить не бумажную, а электронную анкету по контролю за коронавирусной инфекцией.

За 72 часа до вылета путешественники должны вписать данные в форму на портале министерства и скачать ее на электронное устройство. Анкета будет включать в себя вопросы как в бумажной версии, заполняемой в самолете. Речь идет о паспортных данных, номере рейса, адресе пребывания и других.

