Греция планирует открыть границы для туристов с 14 мая

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Министр туризма Греции Харис Теохарис, выступая на международной туристической выставке ITB 2021, заявил, что страна может открыть границы для туристов 14 мая. При этом будет учитываться эпидемиологическая ситуация, передает Афинское агентство новостей АМНА.
Уточняется, что речь идет не только о странах Евросоюза. Греция начнет принимать гостей из России, Белоруссии, Украины. В апреле, подчеркнул министр, возможно пилотное открытие границ для стран ЕС и тех государств, которые активно проводят вакцинацию населения.
Теохарис отметил, что данные действия будут выполнены с учетом ситуации с коронавирусом. По его словам, Греция готова принять туристов летом 2021 года. При этом они должны отвечать определенным условиям: быть вакцинированными, иметь антитела или отрицательный тест на коронавирус.
Также министр не исключил вероятности проведения выборочной проверки, как в прошлом году. Однако в этот раз принимающая сторона будет использовать экспресс-тесты, что избавит от необходимости находиться на временной изоляции в течение суток. Министр добавил, что все расходы будет нести Греция, иностранным гостям дополнительно тратиться не придется.
Также в Греции все туристы наравне с местными жителями должны будут носить маски в общественных местах. По данным греческого министра, структуры здравоохранения на популярных греческих туристических направлениях укрепляются.
Приглашая международную общественность посетить Грецию, Теохарис заявил, что девиз туристического сезона этого года будет звучит как All you want is Greece (Все, что вы хотите, – это Греция).
"В этом году и всегда все, что вам нужно, – это Греция. Чтобы снова вернулась улыбка, с надеждой, что возвращается жизнь, все, что вам нужно, – это Греция. С 2020 года Греция уже на практике доказала, что может гарантировать всем своим посетителям безопасный отдых. Нам удалось безопасно открыть греческий туризм", – подчеркнул министр, добавив, что страну в прошлом году суммарно посетили более 6 миллионов туристов.
Ранее сообщалось, что обязательным условием для въезда в Турцию является справка об отсутствии коронавируса, ее будут требовать до 15 апреля 2021 года.
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