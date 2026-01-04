Форма поиска по сайту

04 января, 12:07

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Его освободили подразделения группировки "Запад" в результате активных боевых действий.

Также в оборонном ведомстве отметили, что российские военные смогли нанести поражение цехам производства, сборки и хранения вражеских БПЛА, а также складам с боеприпасами и пунктам размещения Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 156 районах.

Ранее подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Взять село под контроль удалось в результате активных действий группировки войск "Днепр".

Потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными в 2025 году. За прошедший год российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников и прочей техники.

ВС РФ освободили населенный пункт Бондарное в ДНР

Сюжет: Спецоперация на Украине
