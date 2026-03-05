В Новой Гвинее обнаружили опоссумов, считавшихся вымершими 6 тысяч лет назад

Фото: theguardian.com/australian.museum

Международная исследовательская группа под руководством австралийского ученого Тима Фланнери обнаружила в тропических лесах Новой Гвинеи два вида опоссумов, которые считались вымершими около 6 тысяч лет назад, передала The Guardian.

Как пишет газета, оба вида относятся к так называемым таксонам Лазаря – они исчезают из палеонтологической летописи на тысячелетия, но в итоге все равно обнаруживаются живыми.

Первый вид – карликовый длиннопалый опоссум (Dactylonax kambuayai). У него необычно длинный четвертый палец – почти вдвое длиннее остальных. Им зверек достает личинок из древесины. Ранее вид был известен только по ископаемым остаткам. Считалось, что он жил в центральной части Квинсленда около 300 тысяч лет назад и исчез во время ледникового периода. А в Новой Гвинее предполагалось, что он исчез примерно 6 тысяч лет назад.

Второй – кольцехвостый планер (Tous ayamaruensis), родственник австралийского большого планера. У него небольшие уши и очень цепкий хвост, помогающий удерживаться на ветвях. Вид был впервые описан австралийским зоологом Кеном Аплином по ископаемым фрагментам из Западного Папуа в конце XX века. Новое исследование подтвердило, что он до сих пор жив, принадлежит к ранее неизвестному роду сумчатых и обитает в местных тропических лесах.

Фланнери назвал открытие беспрецедентным: найти один вид млекопитающих, считавшихся вымершими тысячелетиями, – почти чудо, а два – событие, революционное для науки. Он также отметил, что описание нового рода сумчатых стало первым для Новой Гвинеи с 1937 года и одним из главных достижений в его карьере.

Ранее ученые нашли редкого сезонного киллифиша Moema claudiae в Боливии, который более 20 лет считался вымершим. Уточнялось, что этот вид был включен в список находящихся под критической угрозой исчезновения по классификации Международного союза охраны природы.