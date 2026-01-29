В Китае обнаружили около 100 видов вымерших 500 млн лет назад животных

Фото: ТАСС/AP/Chan Long Hei

Ученые Нанкинского института геологии и палеонтологии в Китае нашли хорошо сохранившиеся окаменелости возрастом 512 миллионов лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал NewScientist.

Находка датируется началом Камбрийского периода (541 миллион лет назад), ознаменовавшегося бурным ростом разнообразия живых организмов на планете. Данный процесс был прерван Синским событием, произошедшим около 513,5 миллиона лет назад. В результате уровень кислорода в океанах резко снизился, что привело к гибели множества видов.

На данный момент ученые изучили 8 681 окаменелость, принадлежащую 153 видам, из которых около 60% ранее не были известны науке. Ожидается, что открытие даст возможность лучше понять существование древних экосистем, а также влияние болезней и инфекций на популяции животных.

Уточняется, что анализ биоты Хуаюань, включающей 16 групп животных, обитавших на глубоком океанском дне, показал, что они меньше пострадали от Синского события. По словам Хань Цзэня из Нанкинского института геологии и палеонтологии, массовое вымирание в основном затронуло мелководную среду, в то время как глубоководная среда пострадала меньше.

В публикации также говорится, что среди найденных ископаемых преобладают членистоногие, а также обнаружены моллюски. Причем исследователи назвали крупнейшим из обнаруженных животных вид Guanshancaris kunmingensis, который предположительно был хищником.

Как объяснил Цзэнь, исключительная сохранность останков связана с их быстрым погребением под слоем мелкой грязи. Мягкие части тела, включая ноги, усики, щупальца, дыхательные органы, глаза, нервные ткани, кишечник и глотку, сохранились с невероятной детализацией.

